Горить палає техніка ворожа. Резников показал ВИДЕО, как ВСУ сбили российский Су-30

Суббота, 24 сентября, стала очень продуктивной для ВСУ в контексте борьбы с российской авиацией. В общей сложности были сбиты четыре самолета и пять беспилотников.

При этом падение одного из российских истребителей было четко зафиксировано на видео.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что самолет Су-30 был уничтожен в Харьковской области с помощью ракеты Stinger.

Ten months ago, in WDC, I asked for Stingers 4 #UAarmy & heard "It's impossible."

Many times.

Today, rus Su-30 jet was shot down by ???????? Stinger in the Kharkiv region.

So...the impossible is indeed possible.

Thanks to our partners.

We will win! ????????

Горить, “Палає техніка ворожа” pic.twitter.com/c1NtHcqlsD