Горить палає техніка ворожа. Резников показал ВИДЕО, как ВСУ сбили российский Су-30
Приземлили врага
скріншот відео
Суббота, 24 сентября, стала очень продуктивной для ВСУ в контексте борьбы с российской авиацией. В общей сложности были сбиты четыре самолета и пять беспилотников.
При этом падение одного из российских истребителей было четко зафиксировано на видео.
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что самолет Су-30 был уничтожен в Харьковской области с помощью ракеты Stinger.
Ten months ago, in WDC, I asked for Stingers 4 #UAarmy & heard "It's impossible."— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) September 24, 2022
Many times.
Today, rus Su-30 jet was shot down by ???????? Stinger in the Kharkiv region.
So...the impossible is indeed possible.
Thanks to our partners.
We will win! ????????
Горить, “Палає техніка ворожа” pic.twitter.com/c1NtHcqlsD
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