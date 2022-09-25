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Горить палає техніка ворожа. Резников показал ВИДЕО, как ВСУ сбили российский Су-30

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Приземлили врага

Горить палає техніка ворожа. Резников показал ВИДЕО, как ВСУ сбили российский Су-30

скріншот відео

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Суббота, 24 сентября, стала очень продуктивной для ВСУ в контексте борьбы с российской авиацией. В общей сложности были сбиты четыре самолета и пять беспилотников.

При этом падение одного из российских истребителей было четко зафиксировано на видео.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что самолет Су-30 был уничтожен в Харьковской области с помощью ракеты Stinger.

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В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
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