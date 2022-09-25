россия собирается принудительно мобилизировать украинских военнопленных, - ISW
Маразм в стиле оккупантов
Фото: Новинарня
россия может прибегнуть к принудительной мобилизации украинских военнопленных, что является нарушением Женевской конвенции. Об этом сообщает Институт изучения войны.
"российские войска могут готовиться к принудительной мобилизации украинских военнопленных для борьбы на стороне россии в нарушение Женевской конвенции о военнопленных.
Сообщения военных комиссаров о хаотичной раздаче мобилизационных повесток свидетельствуют о том, что они испытывают значительное давление с целью скорейшего проведения мобилизации.
Местные военные комиссары выполняют приказы о мобилизации таким образом, что свидетельствует о расхождении между указаниями министра обороны россии сергея шойгу относительно частичной мобилизации и требованиями президента россии владимира путина", - пишут исследователи.
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