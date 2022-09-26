На россии доброволец расстрелял начальника городского военкомата
Упс
Getty Images / Global Images Ukraine
В городе Усть-Илимске Иркутской области россии в военкомате 25-летний парень выстрелил в военкома. По данным местных СМИ глава военкомата был убит, сообщается, что призывник произвел от 4 до 6 выстрелов. Мужчина начал стрелять, когда военком проводил инструктаж призывников. Как говорят очевидцы, перед стрельбой задержанный сказал: "Сейчас все поедем домой". Накануне мобилизовали его друга.
"Руслан был очень расстроен из-за этого, потому что друг в армии не служил. Говорили, что будет частичная мобилизация, а получается, что берут всех", – рассказала мама стрелявшего.
Начальник военкомата находится в крайне тяжелом состоянии, он был срочно передислоцирован в реанимацию.
21 сентября владимир путин заявил о проведении на россии частичной мобилизации. Тем не менее, из оркостана активно поступают новости о том, что военкоматы рф активно гребут на убой всех подряд.
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