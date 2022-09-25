Зеленский: Мы видим, что люди в Дагестане, начали бороться за свою жизнь

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по итогам 25 сентября.

"Преступная мобилизация используется россией не только для того, чтобы продлить страдания людей в Украине и еще больше дестабилизировать мир, но и для того, чтобы физически уничтожить мужчин – представителей коренных народов, живущих на контролируемых россией территориях.

Мы видим, что люди, в частности в Дагестане, начали бороться за свою жизнь. Мы видим, что они не понимают: это вопрос – о жизни. Боритесь за то, чтобы не отправили насмерть ваших детей – всех, кого могут забрать под эту преступную российскую мобилизацию. Потому что если вы придёте уносить жизни наших детей, мы вас живыми уже не отпустим.

Еще раз подчеркиваю: выход есть. Не подчиняться преступной мобилизации. Убегать. Или сдаваться в украинский плен при первой же возможности. Прошу всех наших друзей в информационной сфере поддерживать распространение этого призыва. Чем больше граждан россии хотя бы попытаются защитить свою жизнь, тем быстрее закончится эта преступная для россии война", - рассказал президент.