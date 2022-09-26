На россии призывник расстрелял начальника городского военкомата
Упс
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В городе Усть-Илимске Иркутской области россии в военкомате 25-летний парень выстрелил в военкома. По данным местных СМИ глава военкомата был убит, сообщается, что призывник произвел от 4 до 6 выстрелов.
Сначала была информация о том, что начальник военкомата находится в крайне тяжелом состоянии, он был срочно передислоцирован в реанимацию, но все же исполнитель преступных приказов путина умер.
21 сентября владимир путин заявил о проведении на россии частичной мобилизации. Тем не менее, из оркостана активно поступают новости о том, что военкоматы рф активно гребут на убой всех подряд.
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