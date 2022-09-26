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Стоичков: Меня волнует война. Многие мои друзья в Украине

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Обладатель Золотого мяча высказался на тему войны

Стоичков: Меня волнует война. Многие мои друзья в Украине

Фото: Google

Новина українською

Бывший игрок "Барселоны" и сборной Болгарии Христо Стоичков высказался о трагедии украинского народа в связи с агрессией россии.

"Я всегда боролся за мир, потому что нет ничего лучше, чем ясность того, что люди из разных уголков мира ладят друг с другом. Что принесла нам война, нищету? Только лишь беды.

Нет ничего лучше свободы, мира и любви. Естественно, у меня есть опасения по поводу войны. Многие мои друзья находятся в Украине", – приводит слова экс-футболиста издание Gol.bg

Напомним, Стоичков приезжал в Украину в 2018 году. Тогда обладатель Золотого мяча (1994 года - прим.) навестил Чернигов. Менеджмент "Десны" пригласил болгарского нападающего в рамках проекта по развитию клуба и популяризации спорта в городе.

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В статье: Христо Стоичков война с Россией
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