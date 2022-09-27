Зеленский: Наступлении рф на Донбассе войдет в историю как циничное убийство своих солдат
Мобилизация в рф - поток пушечного мяса
Фото из свободных источников
Попытки российских оккупантов наступать в Донецкой области бессмысленны, захватчики только теряют живую силу в своих потугах.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении 26 сентября.
Он отметил, что, несмотря на очевидную нелепость войны для РФ и потери захватчиками инициативы, российское командование все равно гонит их на гибель.
"Постоянные попытки российского наступления в Донецкой области наверняка войдут в историю войн как одно из самых циничных убийств своих же солдат. Когда видим это, эти наступления, еще раз убеждаемся, что российская мобилизация - это откровенная попытка дать командирам на местах постоянный поток пушечного мяса. Другого смысла у российской мобилизации просто нет", - сказал Зеленский.
Президент добавил, что россияне почувствовали, что проиграют и пытаются просто оттянуть этот момент, обеспечить хоть какую-нибудь активность на фронте.
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