Британская разведка и ISW – о дате объявления путиным о присоединении к рф оккупированных территорий Украины
Есть ли конкретные сроки?
Getty Images / Global Images Ukraine
На пятницу, 30 сентября, запланировано обращение президента рф в обе палаты российского парламента. Существует возможность, что путин использует свое обращение, чтобы официально объявить о присоединении оккупированных регионов Украины к оркостану, сообщает британская разведка. Референдумы, которые сейчас продолжаются на этих территориях, планируется завершить 27 сентября.
Британские разведчики предполагают, что российские лидеры надеются аннексией оправдать перед своим народом "специальную военную операцию" и консолидировать патриотическую поддержку войны. Однако британцы говорят, что кремлю, похоже, это сделать не удастся, ведь россияне очень озабочены мобилизацией и все более осведомлены о недавних неудачах россии на поле боя.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 27 September 2022— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) September 27, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/xG1CgXqeKM
???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/schw2ockbs
В то же время россия может объявить об аннексии оккупированных территорий Украины 1 октября, чтобы принудительно мобилизовать украинцев в рамках осенней призывной кампании. Об этом сообщает американский Институт исследования войны (ISW).
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