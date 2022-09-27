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Британская разведка и ISW – о дате объявления путиным о присоединении к рф оккупированных территорий Украины

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Британская разведка и ISW – о дате объявления путиным о присоединении к рф оккупированных территорий Украины

Getty Images / Global Images Ukraine

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На пятницу, 30 сентября, запланировано обращение президента рф в обе палаты российского парламента. Существует возможность, что путин использует свое обращение, чтобы официально объявить о присоединении оккупированных регионов Украины к оркостану, сообщает британская разведка. Референдумы, которые сейчас продолжаются на этих территориях, планируется завершить 27 сентября.

Британские разведчики предполагают, что российские лидеры надеются аннексией оправдать перед своим народом "специальную военную операцию" и консолидировать патриотическую поддержку войны. Однако британцы говорят, что кремлю, похоже, это сделать не удастся, ведь россияне очень озабочены мобилизацией и все более осведомлены о недавних неудачах россии на поле боя.

В то же время россия может объявить об аннексии оккупированных территорий Украины 1 октября, чтобы принудительно мобилизовать украинцев в рамках осенней призывной кампании. Об этом сообщает американский Институт исследования войны (ISW).

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В статье: Владимир Путин война с Россией британская разведка Разведка Британии Институт изучения войны ISW
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Источник:
understandingwar.org

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