Британская разведка: Из-за политического давления россияне неудачно наступают на Бахмут

россия продолжает упорные попытки продвинуться в районе Бахмута вместо усиления флангов. По данным британской разведки, Украина активизировала свои наступательные операции на северо-востоке, а оккупанты неудачно наступают на Бахмут.

Как сообщает источник, ВСУ осуществляют медленное продвижение, по меньшей мере, по двум направлениям к востоку от линии рек Оскол и Северский Донец, где силы консолидировались после наступления в начале месяца. При этом россия существенно усиливает оборону, вероятно потому, что украинское наступление угрожает частям Луганской области на фоне завершения "референдума".

Тяжелые бои также продолжаются в Херсонской области, где российские силы на правом берегу Днепра остаются в затруднительном положении. Британская разведка отмечает, что россия продолжает упорные попытки продвинуться в районе Бахмута на Донбассе, несмотря на то, что она сталкивается с серьезным давлением на своих северных и южных флангах. Это, вероятно, связано с политическим давлением, поскольку рф использует силы, которые в противном случае могли бы усилить другие фланги.