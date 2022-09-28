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Британская разведка: Из-за политического давления россияне неудачно наступают на Бахмут

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Британская разведка: Из-за политического давления россияне неудачно наступают на Бахмут

Ministry of Defence

Новина українською

россия продолжает упорные попытки продвинуться в районе Бахмута вместо усиления флангов. По данным британской разведки, Украина активизировала свои наступательные операции на северо-востоке, а оккупанты неудачно наступают на Бахмут.

Как сообщает источник, ВСУ осуществляют медленное продвижение, по меньшей мере, по двум направлениям к востоку от линии рек Оскол и Северский Донец, где силы консолидировались после наступления в начале месяца. При этом россия существенно усиливает оборону, вероятно потому, что украинское наступление угрожает частям Луганской области на фоне завершения "референдума".

Тяжелые бои также продолжаются в Херсонской области, где российские силы на правом берегу Днепра остаются в затруднительном положении. Британская разведка отмечает, что россия продолжает упорные попытки продвинуться в районе Бахмута на Донбассе, несмотря на то, что она сталкивается с серьезным давлением на своих северных и южных флангах. Это, вероятно, связано с политическим давлением, поскольку рф использует силы, которые в противном случае могли бы усилить другие фланги.

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В статье: война с Россией британская разведка Разведка Британии
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Источник:
twitter.com/DefenceHQ

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