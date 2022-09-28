Британская разведка: Из-за политического давления россияне неудачно наступают на Бахмут
Детали от партнеров
Ministry of Defence
россия продолжает упорные попытки продвинуться в районе Бахмута вместо усиления флангов. По данным британской разведки, Украина активизировала свои наступательные операции на северо-востоке, а оккупанты неудачно наступают на Бахмут.
Как сообщает источник, ВСУ осуществляют медленное продвижение, по меньшей мере, по двум направлениям к востоку от линии рек Оскол и Северский Донец, где силы консолидировались после наступления в начале месяца. При этом россия существенно усиливает оборону, вероятно потому, что украинское наступление угрожает частям Луганской области на фоне завершения "референдума".
Тяжелые бои также продолжаются в Херсонской области, где российские силы на правом берегу Днепра остаются в затруднительном положении. Британская разведка отмечает, что россия продолжает упорные попытки продвинуться в районе Бахмута на Донбассе, несмотря на то, что она сталкивается с серьезным давлением на своих северных и южных флангах. Это, вероятно, связано с политическим давлением, поскольку рф использует силы, которые в противном случае могли бы усилить другие фланги.
Популярное сейчас
- Ярмоленко: Если хотите, можете критиковать меня за тот момент, который я не забил
- 90 голов за сборную. Лионель Месси вошел в ТОП-3 по количеству голов в международных матчах
- Петраков театрально отказался отвечать на вопрос о своем контракте в сборной. ВИДЕО
- Россияне нанесли удары по Харькову: поврежден инфраструктурный объект
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка новичка сборной Украины. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена звезды Наполи Джованни Симеоне, которой он посвятил гол Милану. ФОТО
Новости по теме
- 12:47 Украинские Британская разведка и ISW – о дате объявления путиным о присоединении к рф оккупированных территорий Украины
- 12:31 Украинские На передовую без подготовки, набор пушечного мяса. Разведка Британии и ISW – о мобилизации в рф
- 12:04 Украинские Разведка Британии: ВСУ наступают на территории, которые рф считает важными для достижения своих целей