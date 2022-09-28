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СМИ: Трубы Северного потока, вероятно, уничтожены навсегда

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(1 голосов)

Восстановить нитки будет очень сложно

СМИ: Трубы Северного потока, вероятно, уничтожены навсегда

фото из свободных источников

Новина українською

Органы безопасности Германии предполагают, что обе нитки газопровода "Северный поток — 1" и одна из двух ниток "Северного потока — 2" могут навсегда прийти в негодность после диверсии в Балтийском море.

Об этом пишет берлинская газета Der Tagesspiegel со ссылкой на источники в правительственных кругах.

Собеседники издания утверждают, что, если поврежденные нитки быстро не отремонтировать, то большое количество соленой воды может разрушить трубопроводы.

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В правительственных кругах Германии считают, что из-за сложности диверсии ее мог осуществить только государственный субъект. По одной из версий, которую приводит Der Tagesspiegel, взрывчатку могли заложить водолазы на глубине 70-80 метров.

Газета утверждает, что появляется все больше доказательств целенаправленных атак на трубопроводы. В подрыве подозревают Россию, но непонятно, какой могла быть ее мотивация.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
28.09.2022 в 20:39
Ой, ой, ой..... а кто это сделал?
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Siren05 (Мариуполь)
28.09.2022 в 19:46
Умом россию не понять...
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