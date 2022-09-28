СМИ: Трубы Северного потока, вероятно, уничтожены навсегда
Восстановить нитки будет очень сложно
фото из свободных источников
Органы безопасности Германии предполагают, что обе нитки газопровода "Северный поток — 1" и одна из двух ниток "Северного потока — 2" могут навсегда прийти в негодность после диверсии в Балтийском море.
Об этом пишет берлинская газета Der Tagesspiegel со ссылкой на источники в правительственных кругах.
Собеседники издания утверждают, что, если поврежденные нитки быстро не отремонтировать, то большое количество соленой воды может разрушить трубопроводы.
В правительственных кругах Германии считают, что из-за сложности диверсии ее мог осуществить только государственный субъект. По одной из версий, которую приводит Der Tagesspiegel, взрывчатку могли заложить водолазы на глубине 70-80 метров.
Газета утверждает, что появляется все больше доказательств целенаправленных атак на трубопроводы. В подрыве подозревают Россию, но непонятно, какой могла быть ее мотивация.
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