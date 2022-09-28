Резников: Украинцы больше никогда не сдадутся

Министр обороны Алексей Резников заявил, что украинцы "уже никогда не сдадутся", и победа Украины поможет обеспечить безопасность Запада в будущем, поэтому мир должен помочь оружием ВСУ.

Об этом чиновник сказал на форуме Центра анализа европейской политики (СЕРА), сообщает ЛИГА.

Резников отметил, что этой зимой многие "уважаемые лидеры" считали, что Киев падет под натиском российских войск за три дня, а вся Украина – за несколько недель. Министр подчеркнул, что полномасштабная война продолжается уже более 200 дней, в том числе и благодаря западному оружию.

"Украинцы больше никогда не сдадутся. Мы усвоили урок. Мы не допустим новых Голодоморов и искусственных геноцидов. Мы никогда не допустим очередного раунда репрессий против лучших умов нашей нации", – заявил Резников.

Министр обороны подчеркнул, что эта война – это сражение не только украинцев, это и битва за основополагающие ценности свободного мира и за то, кто будет диктовать новый мировой порядок - тиран или демократия.

"Если мы падем, каждое государство, стремящееся достичь своих целей посредством актов агрессии, будет праздновать победу России. Они не делают из этого тайны", – сказал Резников.

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Он заявил, что все институты, созданные после Второй мировой войны для предотвращения будущих войн – ООН, ОБСЕ и другие – потерпели поражение.

"Европа, Америка и все, кто хочет жить в мире, основанном на верховенстве закона, в мире, где уважаются права и свободы человека и где нет места террору, геноциду, должны сейчас поддержать Украину", – заявил министр.

Резников считает, что предоставление оружия Украине сейчас поможет обеспечить безопасность Запада в будущем. "Это оружие поможет укрепить восточную границу Европы и НАТО. Единственный путь к миру – это наша победа", – добавил министр.