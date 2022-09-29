Поставка вооружений из нового пакета помощи Украине от США растянется "на годы"

В последний пакет военной помощи Украине от США входит широкий спектр важного боевого оборудования. Однако его часть, в том числе новые реактивные артиллерийские установки HIMARS (в количестве 18 систем), направлена ​​на поддержку оборонных потребностей Украины именно в долгосрочной перспективе.

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Остальные обещанные в рамках нового 1,1-миллиардного пакета помощи американского вооружения поступят Вооруженным силам Украины в течение 6-24 месяцев. Такое уточнение сделал высокопоставленный представитель Пентагона на брифинге 28 сентября, как передает сайт американского министерства обороны.

В рамках программы USAI США будут закупать эти системы у производителя для предоставления Украине, а не изымать их непосредственно из американских военных запасов, как это было сделано ранее из 16 HIMARS, уже отправленных нашей стране. Объявление – это только начало процесса закупки.

Хотя долгосрочная закупка HIMARS для Украины не мешает США продолжать изымать существующие системы из арсенала в случае необходимости, она служит большей цели – иметь эти системы по контракту и в резерве для поставок позже.

"Если мы не инвестируем сегодня, чтобы закупить HIMARS на будущее, их не будет, когда они пригодятся ВСУ в будущем".

Высокопоставленный представитель Пентагона заверил, что это никоим образом не исключает того, что США будут продолжать инвестировать в нынешние Силы обороны Украины, используя доступные сейчас возможности и которые они "могут получить сегодня из американских запасов".