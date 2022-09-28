Пентагон объявил о выделении Украине нового транша военной помощи на $1,1 млрд

Отмечается, что в рамках пакета Украина получит 18 РСЗО HIMARS, 150 внедорожников, радары и системы противодействия беспилотникам.

Об этом сообщает AFP.

Кроме 18 HIMARS и боеприпасов к ним, в пакет входят также 12 систем "Титан", которые используются для борьбы с беспилотниками.

Читайте также Оккупанты нарисовали результаты своих псевдореферендумов

Также в пакете предусмотрено финансирование около 300 автомобилей, десятков грузовиков и прицепов для транспортировки тяжелого оборудования, различных радаров, средств связи и наблюдения и другого снаряжения для солдат, а также оборудования для обнаружения взрывчатых веществ и технического обслуживания и обучения.