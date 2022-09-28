Пентагон объявил о выделении Украине нового транша военной помощи на $1,1 млрд
В него входят 18 РСЗО HIMARS, 150 внедорожников, радары и системы противодействия беспилотникам
Marine Corps Cpl. Patrick King
Пентагон объявил о выделении Украине нового транша военной помощи на $1,1 млрд
Отмечается, что в рамках пакета Украина получит 18 РСЗО HIMARS, 150 внедорожников, радары и системы противодействия беспилотникам.
Об этом сообщает AFP.
Кроме 18 HIMARS и боеприпасов к ним, в пакет входят также 12 систем "Титан", которые используются для борьбы с беспилотниками.
Также в пакете предусмотрено финансирование около 300 автомобилей, десятков грузовиков и прицепов для транспортировки тяжелого оборудования, различных радаров, средств связи и наблюдения и другого снаряжения для солдат, а также оборудования для обнаружения взрывчатых веществ и технического обслуживания и обучения.
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