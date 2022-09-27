Оккупанты нарисовали результаты своих псевдореферендумов
Вполне ожидаемые цифры получились
Суспільне Херсон
Ставленники России в оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей уже объявили результаты своих псевдореферендумов.
Такую информацию дает российское пропагандистское агентство "РИА Новости".
Так называемая "ЦИК" оккупантов на оккупированной территории Запорожской области отрапортовала, что по итогам подсчета 100% бюллетеней 93,11% "избирателей проголосовали за вхождение региона в состав России".
На оккупированной Херсонщине оккупанты озвучили показатель 87,05% голосов поддержки за присоединение к России.
На оккупированной Луганщине россияне нарисовали по итогам обработки 100% бюллетеней: за вхождение в состав РФ высказались 98,42%.
В Донецкойобласти оккупанты все еще что-то "считают".
Напомним, что Запорожская и Херсонская область частично оккупированы, а так называемые "референдумы", которые организовала Россия на оккупированных территориях абсолютно нелегитимны.
Ни одна страна мира еще не заявила, что признает их результаты. Кроме России.
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