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Очередной спектакль. В рф назначили дату и время "вступления" в ее состав оккупированных областей Украины

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Теперь понятно, почему гауляйтеры улетели в москву

Очередной спектакль. В рф назначили дату и время "вступления" в ее состав оккупированных областей Украины

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Завтра днем, 30 сентября, в 15:00 в кремле пройдет "церемония подписания договоров о вступлении в состав российской федерации новых территорий". Об этом сообщает главное пропагандистское издание оркостана "риа новости".

По словам секретарши путина пескова, "договоры будут подписаны со всеми 4 территориями, где прошли т.н. референдумы". Ожидается объемное выступление кремлевского диктатора.

Напомним, в на россии считают, что им нужно в кратчайшие сроки закрепить результаты "референдумов", которые были проведены с 23 по 27 сентября этого года. Глава рф владимир путин ранее заявил о поддержке "референдумов" на территории временно оккупированных россией территорий Украины.

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В статье: Владимир Путин война с Россией
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Источник:
риа

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