Завтра днем, 30 сентября, в 15:00 в кремле пройдет "церемония подписания договоров о вступлении в состав российской федерации новых территорий". Об этом сообщает главное пропагандистское издание оркостана "риа новости".

По словам секретарши путина пескова, "договоры будут подписаны со всеми 4 территориями, где прошли т.н. референдумы". Ожидается объемное выступление кремлевского диктатора.

Напомним, в на россии считают, что им нужно в кратчайшие сроки закрепить результаты "референдумов", которые были проведены с 23 по 27 сентября этого года. Глава рф владимир путин ранее заявил о поддержке "референдумов" на территории временно оккупированных россией территорий Украины.