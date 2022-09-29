Трое украинских морпехов смогли выйти из оккупированного города, где скрывались шесть месяцев

Трое украинских морпехов смогли покинуть временно оккупированные территории, где они были вынуждены скрываться от россиян шесть месяцев.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны в Telegram.

"Была получена информация, что в одном из оккупированных городов на востоке Украины скрываются три украинских военнослужащих бригады морской пехоты. Двое мужчин и женщина", — говорится в сообщении.

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По данным разведки, в марте во время боевых действий мужчины получили ранения. В результате их группа не смогла самостоятельно вернуться на подконтрольную Украине территорию, поэтому все трое были вынуждены скрываться в зоне оккупации.

"Продержаться в течение шести месяцев они смогли благодаря патриотизму местных жителей, которые давали воинам лекарства и продукты питания", — добавили в ГУР.

Отмечается, что участвовали в организации эвакуации украинских защитников оперативные подразделения ГУР, ГБР, НАБУ и Нацполиция. В настоящее время все трое находятся на подконтрольной Украине территории и намерены вернуться в свою часть, чтобы продолжить военную службу, сообщает управление.