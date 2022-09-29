Трое украинских морпехов смогли выйти из оккупированного города, где скрывались шесть месяцев
Получив ранения, морпехи были вынуждены скрываться в оккупированном городе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Трое украинских морпехов смогли покинуть временно оккупированные территории, где они были вынуждены скрываться от россиян шесть месяцев.
Об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны в Telegram.
"Была получена информация, что в одном из оккупированных городов на востоке Украины скрываются три украинских военнослужащих бригады морской пехоты. Двое мужчин и женщина", — говорится в сообщении.
По данным разведки, в марте во время боевых действий мужчины получили ранения. В результате их группа не смогла самостоятельно вернуться на подконтрольную Украине территорию, поэтому все трое были вынуждены скрываться в зоне оккупации.
"Продержаться в течение шести месяцев они смогли благодаря патриотизму местных жителей, которые давали воинам лекарства и продукты питания", — добавили в ГУР.
Отмечается, что участвовали в организации эвакуации украинских защитников оперативные подразделения ГУР, ГБР, НАБУ и Нацполиция. В настоящее время все трое находятся на подконтрольной Украине территории и намерены вернуться в свою часть, чтобы продолжить военную службу, сообщает управление.
Популярное сейчас
- Петр Кушлык: Те, кто за уход Петракова со сборной, не знают всей глубины футбола
- Солидная сумма. Стало известно, сколько Украина заработала в Лиге наций
- Украина там, но есть гораздо хуже. О неудачниках Лиги Наций-2022
- Почти полтысячи мертвых россиян и урожай БПЛА. Генштаб опубликовал потери врага за 27 сентября
- Златан во главе легионов: швед показал кадры своего актерского дебюта
- Конец мыльной оперы? Ванда Нара снова объявила о расставании с Икарди