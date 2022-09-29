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Трое украинских морпехов смогли выйти из оккупированного города, где скрывались шесть месяцев

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Получив ранения, морпехи были вынуждены скрываться в оккупированном городе

Трое украинских морпехов смогли выйти из оккупированного города, где скрывались шесть месяцев

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Трое украинских морпехов смогли покинуть временно оккупированные территории, где они были вынуждены скрываться от россиян шесть месяцев.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны в Telegram.

"Была получена информация, что в одном из оккупированных городов на востоке Украины скрываются три украинских военнослужащих бригады морской пехоты. Двое мужчин и женщина", — говорится в сообщении.

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По данным разведки, в марте во время боевых действий мужчины получили ранения. В результате их группа не смогла самостоятельно вернуться на подконтрольную Украине территорию, поэтому все трое были вынуждены скрываться в зоне оккупации.

"Продержаться в течение шести месяцев они смогли благодаря патриотизму местных жителей, которые давали воинам лекарства и продукты питания", — добавили в ГУР.

Отмечается, что участвовали в организации эвакуации украинских защитников оперативные подразделения ГУР, ГБР, НАБУ и Нацполиция. В настоящее время все трое находятся на подконтрольной Украине территории и намерены вернуться в свою часть, чтобы продолжить военную службу, сообщает управление.

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В статье: война с Россией
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