Сенат США одобрил законопроект о выделении Украине $12 млрд

Американские законодатели включили в законопроект о временном бюджете финансирование поддержки Украины.

Сенат США одобрил законопроект, который предусматривает помощь Украине на сумму в 12,4 миллиарда долларов, пишет The Hill.

Документ одобрили 72 сенатора из 60 необходимых, еще 23 проголосовали против.

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Теперь законопроект должен проголосовать в Палате представителей, после этого он пойдет на подпись президенту Джо Байдену.

Пакет помощи включает:

$3 млрд на оружие;

$1,5 млрд на пополнение запасов оружия США, переданных Украине;

$540 млн на увеличение производства боеприпасов;

$2,8 млрд для поддержки разведки, специальных выплат для войск США, размещенных в Европе;

$4,5 млрд на экономическую помощь для Украины.

Законопроект также уполномочивает Байдена направить до $3,7 млрд на дополнительную военную помощь для ВСУ.

Напомним, что в начале сентября президент США Джо Байден обратился к Конгрессу с просьбой выделить 11,7 млрд долларов на чрезвычайные нужды Украины. Новая помощь будет включать средства на оборудование, разведку и прямую бюджетную поддержку Украины.