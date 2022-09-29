Сенат США одобрил законопроект о выделении Украине $12 млрд
Теперь законопроект должны проголосовать в Палате представителей и подписать Байден
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Американские законодатели включили в законопроект о временном бюджете финансирование поддержки Украины.
Сенат США одобрил законопроект, который предусматривает помощь Украине на сумму в 12,4 миллиарда долларов, пишет The Hill.
Документ одобрили 72 сенатора из 60 необходимых, еще 23 проголосовали против.
Теперь законопроект должен проголосовать в Палате представителей, после этого он пойдет на подпись президенту Джо Байдену.
Пакет помощи включает:
- $3 млрд на оружие;
- $1,5 млрд на пополнение запасов оружия США, переданных Украине;
- $540 млн на увеличение производства боеприпасов;
- $2,8 млрд для поддержки разведки, специальных выплат для войск США, размещенных в Европе;
- $4,5 млрд на экономическую помощь для Украины.
Законопроект также уполномочивает Байдена направить до $3,7 млрд на дополнительную военную помощь для ВСУ.
Напомним, что в начале сентября президент США Джо Байден обратился к Конгрессу с просьбой выделить 11,7 млрд долларов на чрезвычайные нужды Украины. Новая помощь будет включать средства на оборудование, разведку и прямую бюджетную поддержку Украины.
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