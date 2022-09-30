путин подписал указы "о признании независимости Херсонской и Запорожской областей"

Президент российской федерации владимир путин на основе абсолютно незаконных референдумов подписал указы о т.н. "признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями".

Днем, 30 сентября, в 15:00 в кремле пройдет "церемония подписания договоров о вступлении в состав российской федерации новых территорий".

По словам секретарши путина пескова, "договоры будут подписаны со всеми 4 территориями, где прошли т.н. референдумы". Ожидается объемное выступление кремлевского диктатора.