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путин подписал указы "о признании независимости Херсонской и Запорожской областей"

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Клоунада

путин подписал указы "о признании независимости Херсонской и Запорожской областей"

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент российской федерации владимир путин на основе абсолютно незаконных референдумов подписал указы о т.н. "признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями".

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Днем, 30 сентября, в 15:00 в кремле пройдет "церемония подписания договоров о вступлении в состав российской федерации новых территорий".

По словам секретарши путина пескова, "договоры будут подписаны со всеми 4 территориями, где прошли т.н. референдумы". Ожидается объемное выступление кремлевского диктатора.

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В статье: Владимир Путин война с Россией
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Источник:
риа

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