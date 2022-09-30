путин подписал указы "о признании независимости Херсонской и Запорожской областей"
Клоунада
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент российской федерации владимир путин на основе абсолютно незаконных референдумов подписал указы о т.н. "признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями".
Днем, 30 сентября, в 15:00 в кремле пройдет "церемония подписания договоров о вступлении в состав российской федерации новых территорий".
По словам секретарши путина пескова, "договоры будут подписаны со всеми 4 территориями, где прошли т.н. референдумы". Ожидается объемное выступление кремлевского диктатора.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:риа
Популярное сейчас
- Трое украинских морпехов смогли выйти из оккупированного города, где скрывались шесть месяцев
- Солидная сумма. Стало известно, сколько Украина заработала в Лиге наций
- Экс-нападающий Динамо перешел в клуб из второго дивизиона Бельгии
- Снова более полутысячи убитых оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- Красотка дня. Девушка молодой итальянской звезды, забившей победный гол в ворота Англии. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка новичка сборной Украины. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet