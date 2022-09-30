Летели на Одесскую и Николаевскую области: ночью на юге украинская ПВО сбила 5 из 7 дронов-камикадзе

В ночь с 29 на 30 сентября враг атаковал Одесскую и Николаевскую области дронами-камикадзе.

С 23:00 по 24:00 российские оккупационные войска атаковали юг Украины семью иранскими дронами-камикадзе с барражирующими боеприпасами под названием "Shahed-136". Пять из семи были сбиты силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.