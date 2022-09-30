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Летели на Одесскую и Николаевскую области: ночью на юге украинская ПВО сбила 5 из 7 дронов-камикадзе

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Учимся ликвидировать иранских железных монстров

Летели на Одесскую и Николаевскую области: ночью на юге украинская ПВО сбила 5 из 7 дронов-камикадзе

Генштаб ЗСУ

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В ночь с 29 на 30 сентября враг атаковал Одесскую и Николаевскую области дронами-камикадзе.

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С 23:00 по 24:00 российские оккупационные войска атаковали юг Украины семью иранскими дронами-камикадзе с барражирующими боеприпасами под названием "Shahed-136". Пять из семи были сбиты силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

"Враг атаковал южные области, направив 5 дронов-камикадзе на Николаевщину и 2 на Одесщину. Над Николаевщиной три "Шахеда-136" сбиты, один атаковал административное здание в областном центре и еще один – объект критической инфраструктуры в районе. Работают спасательные и экстренные службы".

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В статье: война с Россией
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