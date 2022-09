"Наша поддержка продолжится в 2023 году и далее". Министр обороны Великой Британии тайно посетил Киев

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в своем Твиттере сообщил, что он тайно и без лишних объявлений на днях посетил столицу Украины.

Delighted to have visited my good friend Oleksii Reznikov @oleksiireznikov in Kyiv this week to discuss more military aid and help to Ukraine. Our support to their fight against Russian aggression goes from strength to strength and will continue all through 2023 and beyond! ???????? ????????