  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Наша поддержка продолжится в 2023 году и далее". Министр обороны Великой Британии тайно посетил Киев
В тренде

"Наша поддержка продолжится в 2023 году и далее". Министр обороны Великой Британии тайно посетил Киев

Общие новости
(1 голосов)

Цель поездки известна

"Наша поддержка продолжится в 2023 году и далее". Министр обороны Великой Британии тайно посетил Киев

Oleksii Reznikov Twitter

Новина українською

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в своем Твиттере сообщил, что он тайно и без лишних объявлений на днях посетил столицу Украины.

"Я рад, что на этой неделе посетил моего хорошего друга Алексея Резникова, чтобы обсудить дополнительную помощь Украине. Наша поддержка их борьбы с российской агрессией набирает обороты и будет продолжаться в 2023 году и далее".

Ни украинская, ни британская сторона не объявляли о визите Уоллеса. 29 сентября в Киеве впервые в истории с визитом находилась глава нижней палаты парламента Франции Яэль Брон-Пиве.

Читайте такжеSky News: Великобритания существенно расширяет программу обучения украинских военных

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Алексей Резников Бен Уоллес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
30.09.2022 в 13:03
Поездка была настолько тайной, что о ней напечатали в разделе "Общие новости".
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде