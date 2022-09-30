"Наша поддержка продолжится в 2023 году и далее". Министр обороны Великой Британии тайно посетил Киев
Цель поездки известна
Oleksii Reznikov Twitter
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в своем Твиттере сообщил, что он тайно и без лишних объявлений на днях посетил столицу Украины.
"Я рад, что на этой неделе посетил моего хорошего друга Алексея Резникова, чтобы обсудить дополнительную помощь Украине. Наша поддержка их борьбы с российской агрессией набирает обороты и будет продолжаться в 2023 году и далее".
Delighted to have visited my good friend Oleksii Reznikov @oleksiireznikov in Kyiv this week to discuss more military aid and help to Ukraine. Our support to their fight against Russian aggression goes from strength to strength and will continue all through 2023 and beyond! ???????? ????????— Rt. Hon Ben Wallace MP (@BWallaceMP) September 29, 2022
Ни украинская, ни британская сторона не объявляли о визите Уоллеса. 29 сентября в Киеве впервые в истории с визитом находилась глава нижней палаты парламента Франции Яэль Брон-Пиве.
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