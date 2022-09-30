США и Великобритания ввели новые санкции против России, в список вошли десятки физических и юридических лиц, сообщает Минфин РФ.

Пока известно из нового о главе Центрального банка РФ Набиуллину. Теперь все, что она подписывает, вне закона для цивилизованного мира.

Сообщается, что под санкции попали 14 представителей военно-промышленного комплекса России, в том числе международные поставщики, 3 ключевых лидера финансовой инфраструктуры, родственники некоторых чиновников и 278 членов российского законодательного органа.

Кроме того, в санкционные списки добавили 57 организаций за нарушение правил экспортного контроля США. Вводятся ограничения против членов семьи мэра Москвы Сергея Собянина и вводит визовые санкции против гражданина России Очур-Суге Монгуша за пытки украинского пленного.

Также сообщается, что США ввели санкции за поддержку России против компаний из Китая, Белоруссии и Армении.

Напомним, что сегодня диктатор России Владимир Путин подписал документы об аннексии четырех украинских областей.