США и Великобритания ввели новые санкции против россии
А также против некоторых компаний из Китая, Белоруссии и Армении
The Independent
США и Великобритания ввели новые санкции против России, в список вошли десятки физических и юридических лиц, сообщает Минфин РФ.
Пока известно из нового о главе Центрального банка РФ Набиуллину. Теперь все, что она подписывает, вне закона для цивилизованного мира.
Сообщается, что под санкции попали 14 представителей военно-промышленного комплекса России, в том числе международные поставщики, 3 ключевых лидера финансовой инфраструктуры, родственники некоторых чиновников и 278 членов российского законодательного органа.
Кроме того, в санкционные списки добавили 57 организаций за нарушение правил экспортного контроля США. Вводятся ограничения против членов семьи мэра Москвы Сергея Собянина и вводит визовые санкции против гражданина России Очур-Суге Монгуша за пытки украинского пленного.
Также сообщается, что США ввели санкции за поддержку России против компаний из Китая, Белоруссии и Армении.
Напомним, что сегодня диктатор России Владимир Путин подписал документы об аннексии четырех украинских областей.
В то же время, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина сегодня
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