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США и Великобритания ввели новые санкции против россии

Общие новости
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(1 голосов)

А также против некоторых компаний из Китая, Белоруссии и Армении

США и Великобритания ввели новые санкции против россии

The Independent

Новина українською

США и Великобритания ввели новые санкции против России, в список вошли десятки физических и юридических лиц, сообщает Минфин РФ.

Пока известно из нового о главе Центрального банка РФ Набиуллину. Теперь все, что она подписывает, вне закона для цивилизованного мира.

Сообщается, что под санкции попали 14 представителей военно-промышленного комплекса России, в том числе международные поставщики, 3 ключевых лидера финансовой инфраструктуры, родственники некоторых чиновников и 278 членов российского законодательного органа.

Кроме того, в санкционные списки добавили 57 организаций за нарушение правил экспортного контроля США. Вводятся ограничения против членов семьи мэра Москвы Сергея Собянина и вводит визовые санкции против гражданина России Очур-Суге Монгуша за пытки украинского пленного.

Также сообщается, что США ввели санкции за поддержку России против компаний из Китая, Белоруссии и Армении.

Напомним, что сегодня диктатор России Владимир Путин подписал документы об аннексии четырех украинских областей.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина сегодня подаёт заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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олег донецьк Украіна (донецьк)
30.09.2022 в 18:40
это всё мелочи.гадину нкжно давить до конца
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Жажа the best (Харьков)
30.09.2022 в 17:58
Главные санкции это отказ от касапских энергоресурсов отключение от свифт запрет на вьезд в ЕС всем свинособакам. Я этих санкций до сих пор не вижу..
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