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Еще 530 ликвидированных россиян и много танков. Генштаб подвел итоги потерь оккупантов за минувшие сутки

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Еще 530 ликвидированных россиян и много танков. Генштаб подвел итоги потерь оккупантов за минувшие сутки

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Генштаб ВСУ подытожил потери российских оккупантов за минувшие сутки войны против Украины.

Украинские военные за четверг убили 530 россиян. Кроме этого, было уничтожено 16 танков и 17 ББМ.

Больше всего захватчики пострадали в Донецкой области: на Бахмутском и Краматорском направлениях.

В общем, потери россиян с 24 февраля выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 59610 (+530) человек ликвидировано;
  • танков ‒ 2354 (+16) ед;
  • боевых бронированных машин – 4949 (+17) ед;
  • артиллерийских систем – 1397 (+6) ед;
  • РСЗО – 336 (+3) ед;
  • средств ПВО – 176 (+0) ед;
  • самолетов – 264 (+0) ед;
  • вертолетов – 226 (+1) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1009 (+6);
  • крылатых ракет – 246 (+0);
  • кораблей/катеров ‒ 15 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3786 (+18) ед;
  • специальной техники – 131 (+0).
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В статье: Генштаб ЗСУ
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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