Еще 530 ликвидированных россиян и много танков. Генштаб подвел итоги потерь оккупантов за минувшие сутки

Генштаб ВСУ подытожил потери российских оккупантов за минувшие сутки войны против Украины.

Украинские военные за четверг убили 530 россиян. Кроме этого, было уничтожено 16 танков и 17 ББМ.

Больше всего захватчики пострадали в Донецкой области: на Бахмутском и Краматорском направлениях.

В общем, потери россиян с 24 февраля выглядят следующим образом: