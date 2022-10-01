Еще 530 ликвидированных россиян и много танков. Генштаб подвел итоги потерь оккупантов за минувшие сутки
Также есть один вертолет
Генштаб ВСУ подытожил потери российских оккупантов за минувшие сутки войны против Украины.
Украинские военные за четверг убили 530 россиян. Кроме этого, было уничтожено 16 танков и 17 ББМ.
Больше всего захватчики пострадали в Донецкой области: на Бахмутском и Краматорском направлениях.
В общем, потери россиян с 24 февраля выглядят следующим образом:
- личного состава – около 59610 (+530) человек ликвидировано;
- танков ‒ 2354 (+16) ед;
- боевых бронированных машин – 4949 (+17) ед;
- артиллерийских систем – 1397 (+6) ед;
- РСЗО – 336 (+3) ед;
- средств ПВО – 176 (+0) ед;
- самолетов – 264 (+0) ед;
- вертолетов – 226 (+1) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1009 (+6);
- крылатых ракет – 246 (+0);
- кораблей/катеров ‒ 15 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3786 (+18) ед;
- специальной техники – 131 (+0).
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Источник:Генштаб ЗСУ
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