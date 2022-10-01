  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. СНБО наложил санкции на 3600 человек, связанных с россией
В тренде

СНБО наложил санкции на 3600 человек, связанных с россией

Общие новости
Обновлено
(2 голосов)

Также пострадают и пророссийские учреждения

СНБО наложил санкции на 3600 человек, связанных с россией

МЕУ/Автор невідомий

Новина українською

Совет национальной безопасности Украины накануне принял решение о наложении санкций на 3600 физических и юридических лиц.

"Санкции применены к значимым физическим и юридическим лицам россии, которые не нашли в себе мужества выступить в защиту человечности и международного права, или так или иначе вовлечены в агрессивные шаги против Украины и сообщества демократических народов", - говорится в обращении Зеленского.

В санкционном списке фигурируют:

  • дети и родственники владимира путина и его близкого окружения;
  • представители региональных и властей рф;
  • олигархи и их близкое окружение;
  • артисты и пропагандисты, включая граждан Украины;
  • коллаборанты, перешедшие на сторону врага;
  • "международные наблюдатели", участвовавшие в "референдумах";
  • высокопоставленные должностные лица государственных корпораций;
  • представители высшего руководящего состава вооруженных сил росии;
  • представители т.н. правительств "ЛНР/ДНР", оккупационной "власти" АР Крым и главарей незаконных вооруженных формирований, действующих на оккупированной территории Украины.

Кроме этого, санкции введены и против ключевых системообразующих компаний, банков, предприятий ОПК, добывающей, энергетической, коммуникационной, логистической и других сфер.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией СНБО
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
me.gov.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде