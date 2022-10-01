СНБО наложил санкции на 3600 человек, связанных с россией

Совет национальной безопасности Украины накануне принял решение о наложении санкций на 3600 физических и юридических лиц.

"Санкции применены к значимым физическим и юридическим лицам россии, которые не нашли в себе мужества выступить в защиту человечности и международного права, или так или иначе вовлечены в агрессивные шаги против Украины и сообщества демократических народов", - говорится в обращении Зеленского.

В санкционном списке фигурируют:

дети и родственники владимира путина и его близкого окружения;

представители региональных и властей рф;

олигархи и их близкое окружение;

артисты и пропагандисты, включая граждан Украины;

коллаборанты, перешедшие на сторону врага;

"международные наблюдатели", участвовавшие в "референдумах";

высокопоставленные должностные лица государственных корпораций;

представители высшего руководящего состава вооруженных сил росии;

представители т.н. правительств "ЛНР/ДНР", оккупационной "власти" АР Крым и главарей незаконных вооруженных формирований, действующих на оккупированной территории Украины.

Кроме этого, санкции введены и против ключевых системообразующих компаний, банков, предприятий ОПК, добывающей, энергетической, коммуникационной, логистической и других сфер.