Украинские спецназовцы уничтожили вертолет россиян Ка-52 на Запорожском направлении
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Getty Images/Global Images Ukraine
Бойцы Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины уничтожили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". Вражескую цель сбили в Запорожском направлении. Вертолет орков взорвался после выстрела из ПЗРК. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Тактическая группа спецназовцев ЦСО "А" СБУ находилась на передовых позициях в Запорожье. Бойцы контролировали район возможного прохода вражеской авиации.
После появления в зоне поражения трех вертолетов один из Ка-52 совершил "жесткую посадку" в результате выстрела из переносного зенитного ракетного комплекса.
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