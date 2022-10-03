Украинские спецназовцы уничтожили вертолет россиян Ка-52 на Запорожском направлении

Бойцы Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины уничтожили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". Вражескую цель сбили в Запорожском направлении. Вертолет орков взорвался после выстрела из ПЗРК. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Тактическая группа спецназовцев ЦСО "А" СБУ находилась на передовых позициях в Запорожье. Бойцы контролировали район возможного прохода вражеской авиации.

После появления в зоне поражения трех вертолетов один из Ка-52 совершил "жесткую посадку" в результате выстрела из переносного зенитного ракетного комплекса.