Вертолет Ка-52 и до полусотни россиян. Результаты работы ВСУ на юге за 2 октября
Озвучены потери орков за сутки
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Украинские защитники продолжают уничтожать вражескую армию на южном направлении. В течение 2 октября было ликвидировано еще не менее 40 российских орков. Об этом сообщает оперативное командование "Юг". На севере Херсонской области ВСУ имеют частичный успех.
Украинская авиация нанесла 7 ударов по позициям оккупантов, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 340 огневых задач. В течение 2 октября ВСУ уничтожили: 40 россиян; 2 танка; 7 единиц другой автомобильной бронетехники; 1 вертолет Ка-52. Вражеский ударный вертолет, как отмечается, был сбит силами противовоздушной обороны в Бериславском районе. Стоимость Ка-52 – около $16 млн. Согласно информации из открытых источников, страна-агрессор произвела около 170 единиц Ка-52.
Всего авиацией Вооруженных сил было нанесено семь ударов по врагу, а ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 340 огневых задач.
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