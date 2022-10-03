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В Херсонской области ВСУ приземлили российский штурмовик Су-25

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Ой, а что случилось?

В Херсонской области ВСУ приземлили российский штурмовик Су-25

Погляд Назара

Новина українською

российские оккупанты потеряли очередной самолет, на Херсонщине днем ​​3 октября украинские воины сбили штурмовик Су-25. Приземлили вражескую "птичку" воины одного из подразделений Херсонской зенитной ракетной бригады. Об этом сообщил полковник ОК "Юг" Владислав Назаров.

"3 октября, в полдень, в Бериславском районе Херсонщины подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг" сбиты российские штурмовики Су-25. 24/7 бьем российских захватчиков в украинском небе ради нашего будущего!"

В Херсонской области защитники Украины "приземлили" российский штурмовик Су-25. Примерная стоимость российского штурмовика Су-25 составляет $11 млн.

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В статье: война с россией Су-25
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Источник:
t.me/Nazars_look

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