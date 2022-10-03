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Обсудили помощь для ВСУ. Ермак встретился с советником Президента США по национальной безопасности

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Обсудили помощь для ВСУ. Ермак встретился с советником Президента США по национальной безопасности

Фото - Команда Зеленського

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В рамках визита в Турецкую Республику руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел встречу с советником Президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, на которой обсудили последние агрессивные действия рф.

Андрей Ермак высоко оценил уровень экономической и оборонной поддержки, предоставляемой Соединенными Штатами Украине для противодействия полномасштабной российской агрессии. В этом контексте он отметил недавнее объявление об очередном пакете безопасности помощи США на сумму 1,1 млрд дол. и подписание президентом Байденом одобренного обеими палатами Конгресса США закона о выделении дополнительной поддержки нашему государству в размере 12,35 млрд дол.

Кроме того, руководитель Офиса Президента отметил, что "решение Кремля признать проведение так называемых референдумов на временно оккупированных территориях требует немедленной адекватной реакции мирового сообщества". "Мы не можем допустить повторения крымского сценария. Мы будем реагировать жестко и консолидированно".

В ходе встречи руководитель Офиса Президента Украины проинформировал Джейка Салливана о ситуации на передовой, обратив внимание на заметное увеличение обстрелов гражданских объектов со стороны российской армии на фоне успехов ВСУ. Стороны обсудили дальнейшую помощь украинской армии.

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В статье: война с россией Андрей Ермак Джейк Салливан
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Источник:
president.gov.ua

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