На юге ВСУ за сутки уничтожили почти 100 россиян и взяли трофеями два танка и БМП
И кучу техники сожгли
Генштаб
В понедельник, 3 октября, Вооруженные силы Украины нанесли потери российским захватчикам на южных рубежах обороны. В настоящее время подтверждена ликвидация 87 солдат и более 60 единиц техники страны-агрессора. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" в Facebook.
Всего за сутки ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили 290 огневых задач, отработав по позициям орков. По объектам войск рф также были нанесены девять авиационных ударов. В результате россияне потеряли более шести десятков единиц техники. Три из них, а именно два танка и один вражеский БМП, стали трофеями ВСУ.
Уничтожен 31 вражеский танк и еще 27 единиц другой авто-бронетехники, а также реактивная система залпового огня "Ураган", транспортно-заряжающая машина к ней и минометный комплекс "Сани" 120-го калибра.
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