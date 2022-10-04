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Reuters: В новом пакете помощи от США будут новые HIMARS

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Reuters: В новом пакете помощи от США будут новые HIMARS

Air Force Airman 1st Class Nathan Clark

Новина українською

Сегодня, во вторник, 4 октября, США объявят о новом пакете военной помощи для Украины. Он будет содержать четыре пусковые установки высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS (на сумму 625 миллионов долларов), которые будут переданы немедленно.

Кроме HIMARS туда также войдут боеприпасы, мины и противоминные транспортные средства, как сообщает издание Reuters. Пакет является первым после объявления аннексии территории Украины россией и вторым президентским распоряжением Байдена.

Изготовленные компанией Lockheed Martin Corp системы HIMARS позволили ВСУ снизить артиллерийское преимущество россии благодаря своей точности и дальности. В настоящее время США передали Украине 16 пусковых установок HIMARS.

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В статье: война с россией Джо Байден HIMARS
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Источник:
reuters.com

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