Reuters: В новом пакете помощи от США будут новые HIMARS
Сколько?
Air Force Airman 1st Class Nathan Clark
Сегодня, во вторник, 4 октября, США объявят о новом пакете военной помощи для Украины. Он будет содержать четыре пусковые установки высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS (на сумму 625 миллионов долларов), которые будут переданы немедленно.
Кроме HIMARS туда также войдут боеприпасы, мины и противоминные транспортные средства, как сообщает издание Reuters. Пакет является первым после объявления аннексии территории Украины россией и вторым президентским распоряжением Байдена.
Изготовленные компанией Lockheed Martin Corp системы HIMARS позволили ВСУ снизить артиллерийское преимущество россии благодаря своей точности и дальности. В настоящее время США передали Украине 16 пусковых установок HIMARS.
Популярное сейчас
- Украина нацелилась на ЧМ, Лестер одержал первую победу. Главные новости за 3 октября
- Роналду может уйти из МЮ уже зимой
- Тренер вратарей Львова получил в Беларуси 13 суток ареста
- "Звучит как прямое приглашение Альянса вступить в конфликт с рф". Первая реакция россии на заявление Зеленского
- Ударился в российский шансон: президент Ингульца Поворознюк перепел песню Круга
- Люк Скайуокер за Украину. Известный актер собирает деньги на армию дронов для нашей страны. ФОТО
Новости по теме
- 08:29 Украинские Джо Байден одобрил еще один пакет военной помощи для Украины. На 600 млн. долларов
- 10:35 Украинские Байден и Пентагон высказались о контрнаступлении ВСУ. Скоро США должны объявить о новом пакете помощи
- 21:28 Украинские Новый военный пакет помощи от США на $1 млрд: известно, что в него вошло