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ОК Південь: Мобилизованные россияне уже на юге, они не подготовлены и начали сдаваться в плен

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Российские чмобики уже на южном направлении

ОК Південь: Мобилизованные россияне уже на юге, они не подготовлены и начали сдаваться в плен

фото из свободных источников

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На южном направлении уже появились мобилизованные в России резервисты, они не прошли необходимую подготовку и уже начали сдаваться в плен.

Об этом заявила представитель оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк, сообщает LIGA.net.

"Количество мы знаем, но это только для нас. Они появились, они не подготовлены, но вполне возможно, что они могут готовиться непосредственно на позициях", - отметила она.

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Гуменюк добавила, что украинские военные могут следить за этим процессом благодаря движению сопротивления, которое дает соответствующую информацию.

"Мы за ними тщательно следим и проводим среди них ту же информационную кампанию о том, чтобы "не пачкая" руки кровью, они могли сложить оружие и перейти в "обменный фонд", - добавила спикер ОК "Південь".

По ее словам, случаи сдачи в плен уже есть, пока они не очень массовые, но и кампания началась сравнительно недавно.

"Есть обращения и от подразделений, и индивидуальные", – рассказала Гуменюк.

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В статье: война с россией Наталья Гуменюк
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