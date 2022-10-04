Зеленский: ВСУ за неделю освободили десятки населенных пунктов

За последнюю неделю были освобождены и деоккупированы десятки населенных пунктов в разных регионах.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский 4 октября в своём традиционном видеообращении..

"От российского псевдореферендума освобождены уже десятки населенных пунктов только за эту неделю. Это на Херсонщине, Харьковщине, Луганщине и Донбассе вместе", - заявил президент.

По словам президента, украинская армия совершает на юге нашей страны достаточно быстрое и мощное движение в рамках текущей оборонной операции. Также Зеленский добавил, что это только вопрос времени, когда удастся выгнать оккупанта со всей нашей земли.

Также президент подтвердил освобождение 8 населенных пунктов, о которых сообщили в Оперативном командовании "Юг", и добавил, что это далеко не весь список.