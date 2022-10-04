Зеленский: ВСУ за неделю освободили десятки населенных пунктов
Война продолжается
instagram.com/zelenskiy_official
За последнюю неделю были освобождены и деоккупированы десятки населенных пунктов в разных регионах.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский 4 октября в своём традиционном видеообращении..
"От российского псевдореферендума освобождены уже десятки населенных пунктов только за эту неделю. Это на Херсонщине, Харьковщине, Луганщине и Донбассе вместе", - заявил президент.
По словам президента, украинская армия совершает на юге нашей страны достаточно быстрое и мощное движение в рамках текущей оборонной операции. Также Зеленский добавил, что это только вопрос времени, когда удастся выгнать оккупанта со всей нашей земли.
Также президент подтвердил освобождение 8 населенных пунктов, о которых сообщили в Оперативном командовании "Юг", и добавил, что это далеко не весь список.
Популярное сейчас
- ОК Південь: Мобилизованные россияне уже на юге, они не подготовлены и начали сдаваться в плен
- Лукашенко впервые признал, что Беларусь участвует в войне россии против Украины
- Красотка дня. Даша Бондар порадовала фанатов соблазнительной фотосессией. ФОТО
- Гайдай: Оккупанты начали готовиться к неизбежному уходу из Луганщины
- Денисов: Когда на Футболы пришла Влада Зинченко, слюнки потекли у президентов клубов, руководителей федераций и футболистов
- Сурок-прорицатель Тимка пережил российскую оккупацию на Харьковщине
Новости по теме
- 09:47 Украинские ВСУ освбодили два населенных пункта на Херсонщине и село возле Лимана Донецкой области
- 23:08 Украинские Зеленский: На этой неделе в отчетах наибольшую часть занимает список освобожденных населенных пунктов
- 13:27 Украинские Владимир Зеленский сообщил о полной зачистке Лимана от российских оккупантов