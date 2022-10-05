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С подножками от Венгрии. ЕС согласовал новые санкции против россии

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Официальное решение может быть объявлено уже 5 октября

С подножками от Венгрии. ЕС согласовал новые санкции против россии

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Представители государств Европейского Союза во вторник достигли предварительной договоренности относительно нового пакета санкций против россии, в том числе и ограничения цены на российскую нефть. Об этом сообщает Politico со ссылкой на семерых европейских дипломатов, а также корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

Официальное решение о восьмом пакете санкций против рф будет принято уже в среду, 5 октября. В него входит и ограничение цен на российскую нефть, против чего ранее выступали Греция, Кипр и Мальта. Также в проекте восьмого пакета санкций, которые подготовила Европейская комиссия, были предусмотрены запреты на импорт части российской сталелитейной и ювелирной продукции, а также ограничения по экспорту в рф ряда продовольственных товаров.

В то же время, Венгрия добилась того, чтобы ограничения цены на российскую нефть не применялись к трубопроводным поставкам и в экстренных случаях – к морским поставкам, а также добилась исключения ядерной энергетики из нового пакета санкций ЕС против россии. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

"Таким образом, неоднократно предотвращали санкционные меры, которые угрожают безопасности венгерского энергоснабжения и наносят ущерб венгерскому народу. Мы и дальше будем так же отстаивать национальные интересы Венгрии".

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В статье: война с россией ЕС Европейский союз санкции
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Источник:
politico.eu

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