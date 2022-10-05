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"Чтобы нанести ответный удар". стремоусов объяснил неудачи армии рф на Херсонском направлении

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"Чтобы нанести ответный удар". стремоусов объяснил неудачи армии рф на Херсонском направлении

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Оказывается, российские военные в Херсонской области "проводят перегруппировку, чтобы собраться с силами и нанести ответный удар". Об этом сообщил пропагандистскому изданию риа новости коллаборант кирилл стремоусов.

Напомним, по состоянию на 15:00 за 04.10.22 на Херсонском направлении освобождены следующие населенные пункты: Староселье, Большая Александровка, Малая Александровка, Давидов Брод, Блакитное, Новодмитровка, Нововоскресенское, Новониколаевка, Новопетровка, Дудчаны.

26 апреля 2022 года стремоусов объявил себя заместителем председателя Военно-гражданской администрации Херсонской области.

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В статье: война с россией
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Источник:
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