"Чтобы нанести ответный удар". стремоусов объяснил неудачи армии рф на Херсонском направлении
Джордж Лукас отдыхает
Говорить Україна
Оказывается, российские военные в Херсонской области "проводят перегруппировку, чтобы собраться с силами и нанести ответный удар". Об этом сообщил пропагандистскому изданию риа новости коллаборант кирилл стремоусов.
Напомним, по состоянию на 15:00 за 04.10.22 на Херсонском направлении освобождены следующие населенные пункты: Староселье, Большая Александровка, Малая Александровка, Давидов Брод, Блакитное, Новодмитровка, Нововоскресенское, Новониколаевка, Новопетровка, Дудчаны.
26 апреля 2022 года стремоусов объявил себя заместителем председателя Военно-гражданской администрации Херсонской области.
Популярное сейчас
- Реал - Шахтер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 5 октября 2022
- Россияне дважды за ночь атаковали Белую Церковь иранскими дронами
- Ответ миланским критикам. Интер - Барселона 1:0. Видео гола и обзор матча
- Минобороны Украины: Почти все российские войска в Лимане были передислоцированы в мешки или в плен
- Денисов: Когда на Футболы пришла Влада Зинченко, слюнки потекли у президентов клубов, руководителей федераций и футболистов
- Ударился в российский шансон: президент Ингульца Поворознюк перепел песню Круга