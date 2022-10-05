Глава ОВА: Уже официально – деоккупация Луганской области началась

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил деоккупацию Вооруженными силами Украины нескольких населенных пунктов Луганщины. Он не уточнил, какие населенные пункты деоккупировали украинские защитники.

"Ну что ж, сейчас уже официально – деоккупация Луганской области началась. Несколько населенных пунктов уже освобождены от российской армии, и там уже Вооруженные силы Украины поднимают украинский флаг".

По данным британской разведки, Украина продолжает добиваться успехов в наступательных операциях как на северо-восточном, так и на южном фронтах.

"Очень вероятно, что теперь Украина может нанести удар по ключевой дороге Сватово-Кременная из большинства своих артиллерийских систем, что еще больше ограничит возможности россии по пополнению запасов своих подразделений на востоке".

В политическом плане российское руководство, скорее всего, будет озабочено приближением передовых украинских подразделений к границам Луганской области, об аннексии которой россия заявила в прошлую пятницу.