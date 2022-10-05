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Путин подписал "указ" о передаче Запорожской АЭС под управление России

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Путин подписал "указ" о передаче Запорожской АЭС под управление России

Енергоатом

Новина українською

Президент РФ Владимир Путин своим указом поручил взять Запорожскую АЭС под контроль России.

Об этом сообщает сайт Кремля.

Своим "указом" Путин поручил российскому правительству обеспечить "принятие в федеральную собственность объектов использования атомной энергии Запорожской АЭС и другого имущества, необходимого для осуществления ее деятельности". Также предприняты меры по созданию "федерального государственного унитарного предприятия "Запорожской АЭС".

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Путин поручил правительству РФ определить особенности эксплуатации, выдачи лицензий и других аспектов регулирования деятельности "акционерного общества "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" на период до 2028 года.

В Росэнергоатоме заявили, что Запорожскую АЭС "возглавил" бывший главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко. Также там сообщили, что в ближайшее время все сотрудники ЗАЭС будут "трудоустроены" в штат новой "эксплуатирующей организации" с сохранением зарплаты.

Путин подписал "указ" о передаче Запорожской АЭС под управление России - изображение 1
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В статье: Владимир Путин война с россией
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