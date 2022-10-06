Пробито очередное дно. Маск опубликовал карту политических предпочтений украинцев за 2012 год
Открыл портал в ад и не может остановиться
фото из свободных источников
Миллиардер Илон Маск, недавно призывавший к проведению референдумов в Луганской и Донецкой областях, а также уговаривавший отдать россии Крым, снова вернулся к украинскому вопросу.
На этот раз Маск опубликовал в своем Твиттере карту электроральных настроений украинцев по итогам парламентских выборов 2012 года. Согласно ей, большинство округов, особенно, расположенных на востоке и юге страны, проголосовало за пророссийскую Партию регионов. При этом Маск решил сгладить впечатление от своего твита, добавив: "Очевидно, далеко не все, кто голосовал за пророссийскую партию, хотели присоединиться к россии".
Бизнесмен признал необъективность псевдореферендумов, проведенных россией на оккупированных территориях Украины, однако считает, что часть населения южных регионов Украины хотят войти в состав государства-агрессора.
"Херсон и Запорожье почти наверняка не хотят присоединяться к россии, аннексия этих областей была сделана для обеспечения сухопутного моста и водоснабжения Крыма".
Kherson and Zaporizhzhia almost certainly do not want to join Russia – annexation of those regions was done to ensure a land bridge and water supply to Crimea— Elon Musk (@elonmusk) October 6, 2022
Below is the electoral map of 2012. Blue is the pro-Russia party. pic.twitter.com/YkZ9hipyAV— Elon Musk (@elonmusk) October 6, 2022
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