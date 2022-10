Пробито очередное дно. Маск опубликовал карту политических предпочтений украинцев за 2012 год

Миллиардер Илон Маск, недавно призывавший к проведению референдумов в Луганской и Донецкой областях, а также уговаривавший отдать россии Крым, снова вернулся к украинскому вопросу.

На этот раз Маск опубликовал в своем Твиттере карту электроральных настроений украинцев по итогам парламентских выборов 2012 года. Согласно ей, большинство округов, особенно, расположенных на востоке и юге страны, проголосовало за пророссийскую Партию регионов. При этом Маск решил сгладить впечатление от своего твита, добавив: "Очевидно, далеко не все, кто голосовал за пророссийскую партию, хотели присоединиться к россии".

Бизнесмен признал необъективность псевдореферендумов, проведенных россией на оккупированных территориях Украины, однако считает, что часть населения южных регионов Украины хотят войти в состав государства-агрессора.

Kherson and Zaporizhzhia almost certainly do not want to join Russia – annexation of those regions was done to ensure a land bridge and water supply to Crimea