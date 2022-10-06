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Официально: Европейский союз принял восьмой пакет санкций против россии

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Держат свой фронт

Официально: Европейский союз принял восьмой пакет санкций против россии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Европейский Союз принял восьмой пакет санкций против российской федерации в ответ на полномасштабное вторжение орков в Украину. Об этом сообщает Еврокомиссия.

В частности, на этот раз в ЕС отреагировали на незаконную аннексию украинских территорий, мобилизацию дополнительных войск и ядерные угрозы путина и его шутов.

Санкции включают в себя ценовой потолок на поставки российской нефти по морю третьим странам, запрет на поставки сталелитейной продукции, сигарет, пластика, а также запрет на оказание IT-услуг российским организациям.

Также присутствуют новые запреты от ЕС на импорт на сумму 7 млрд евро для ограничения доходов рф, а еще ограничения на экспорт, которые должны еще больше лишить военно-промышленный комплекс кремля ключевых компонентов и технологий.

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В статье: война с россией ЕС Европейский союз санкции
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Источник:
ec.europa.eu

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