Официально: Послы Европейского союза одобрили детали нового пакета санкций против россии
Больше страданий для оркостана
Ursula von der Leyen
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поприветствовала решение государств-членов ЕС относительно нового пакета антироссийских санкций.
Послы стран-членов ЕС согласовали новый санкционный пакет против России. Его разработали в ответ на попытку россии аннексировать территории Украины и проведение псевдореферендумов на временно оккупированных территориях. Публикацию в Официальном журнале ЕС стоит ждать 6 октября.
"Я приветствую сегодняшнее согласие государств-членов относительно 8-го пакета санкций. Мы действовали быстро и решительно. Мы никогда не согласимся ни на фиктивные путинские референдумы, ни на любую аннексию Украины. Мы настроены и дальше заставлять Кремль платить".
I welcome the Member States’ agreement today on the 8th sanctions package.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 5, 2022
We have moved quickly and decisively.
We will never accept Putin’s sham referenda nor any kind of annexation in Ukraine.
We are determined to continue making the Kremlin pay.
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