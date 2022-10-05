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Официально: Послы Европейского союза одобрили детали нового пакета санкций против россии

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Официально: Послы Европейского союза одобрили детали нового пакета санкций против россии

Ursula von der Leyen

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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поприветствовала решение государств-членов ЕС относительно нового пакета антироссийских санкций.

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Послы стран-членов ЕС согласовали новый санкционный пакет против России. Его разработали в ответ на попытку россии аннексировать территории Украины и проведение псевдореферендумов на временно оккупированных территориях. Публикацию в Официальном журнале ЕС стоит ждать 6 октября.

"Я приветствую сегодняшнее согласие государств-членов относительно 8-го пакета санкций. Мы действовали быстро и решительно. Мы никогда не согласимся ни на фиктивные путинские референдумы, ни на любую аннексию Украины. Мы настроены и дальше заставлять Кремль платить".

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В статье: война с россией Урсула фон дер Ляйен санкции
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