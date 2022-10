Официально: Послы Европейского союза одобрили детали нового пакета санкций против россии

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поприветствовала решение государств-членов ЕС относительно нового пакета антироссийских санкций.

Послы стран-членов ЕС согласовали новый санкционный пакет против России. Его разработали в ответ на попытку россии аннексировать территории Украины и проведение псевдореферендумов на временно оккупированных территориях. Публикацию в Официальном журнале ЕС стоит ждать 6 октября.

I welcome the Member States’ agreement today on the 8th sanctions package.



We have moved quickly and decisively.



We will never accept Putin’s sham referenda nor any kind of annexation in Ukraine.



We are determined to continue making the Kremlin pay.