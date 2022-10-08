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Тренер Колоса: Богданов набирает форму. Он еще не готов сыграть даже тайм

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Трудно возвращаться после ВСУ в футбол

Тренер Колоса: Богданов набирает форму. Он еще не готов сыграть даже тайм

Фото: Footboom / Автор - Денис Руденко

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Главный тренер коваловского "Колоса" Ярослав Вишняк прокомментировал физическую форму своего подопечного Андрея Богданова:

“Богданов набирает форму. И у игрока, и у тренерского штаба есть желание привлечь его. Однако он еще не готов играть полный матч или даже тайм. Следует не забывать, что он присоединился уже после предсезонной подготовки и старта чемпионата. Поэтому просто выйти и сыграть хотя бы 20 минут, когда мяч туда-сюда летает – достаточно не просто. Надо дождаться момента, чтобы он вышел и принес пользу”, - сказал Вишняк.

Напомним, что весной Богданов добровольно вступил в ВСУ. Весь период до начала чемпионата у него не было возможности полноценно тренироваться. А уже в конце июня "Колос" обратился в Министерство обороны Украины для того, чтобы разрешить полузащитнику готовиться к новому сезону вместе с кузовами.

Отметим, что последний раз Богданов выходил на поле в официальном матче 12 декабря прошлого года против “Миная”. Тогда он провел на поле 76 минут.

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В статье: Андрей Богданов Колос (Ковалевка) война с россией Ярослав Вишняк
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Источник:
Колос

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