В Ивано-Франковске два прилета. Возможно попадание в ТЭС

Ивано-Франковск тоже подвергся атаке российских захватчиков. Утром 10 октября в городе два прилета. Об этом сообщают местные телеграммы-паблики.

Кроме этого, очевидцы зафиксировали пролеты ракет над областью. Одну из них сбила ПВО.

Также подписные одного из телеграмм-канала сообщают о двух взрывах на одной из ТЭС в Ивано-Франковской области.

Пока официальных подтверждений от власти не было. Только мэр Ивано-Франковска обратился к гражданам: