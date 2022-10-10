В Ивано-Франковске два прилета. Возможно попадание в ТЭС
Запад Украины продолжают атаковать
Ивано-Франковск тоже подвергся атаке российских захватчиков. Утром 10 октября в городе два прилета. Об этом сообщают местные телеграммы-паблики.
Кроме этого, очевидцы зафиксировали пролеты ракет над областью. Одну из них сбила ПВО.
Также подписные одного из телеграмм-канала сообщают о двух взрывах на одной из ТЭС в Ивано-Франковской области.
Пока официальных подтверждений от власти не было. Только мэр Ивано-Франковска обратился к гражданам:
“Просьба быть максимально в укрытиях. Мы весь транспорт остановили, и вы теперь понимаете почему. Будьте максимально безопасны. Обстрелы могут продолжаться достаточно долгое время. Поэтому реагируем на воздушные тревоги”, - сказал Руслан Марцинкив.
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