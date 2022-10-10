  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Ивано-Франковске два прилета. Возможно попадание в ТЭС
В тренде

В Ивано-Франковске два прилета. Возможно попадание в ТЭС

Общие новости
(1 голосов)

Запад Украины продолжают атаковать

В Ивано-Франковске два прилета. Возможно попадание в ТЭС

Новина українською

Ивано-Франковск тоже подвергся атаке российских захватчиков. Утром 10 октября в городе два прилета. Об этом сообщают местные телеграммы-паблики.

Кроме этого, очевидцы зафиксировали пролеты ракет над областью. Одну из них сбила ПВО.

Также подписные одного из телеграмм-канала сообщают о двух взрывах на одной из ТЭС в Ивано-Франковской области.

Пока официальных подтверждений от власти не было. Только мэр Ивано-Франковска обратился к гражданам:

“Просьба быть максимально в укрытиях. Мы весь транспорт остановили, и вы теперь понимаете почему. Будьте максимально безопасны. Обстрелы могут продолжаться достаточно долгое время. Поэтому реагируем на воздушные тревоги”, - сказал Руслан Марцинкив.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Руслан Марцинкив
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде