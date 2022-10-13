Ночью россияне попали ракетами в жилой дом в Николаеве и снова терроризировали Никополь
Нелюди
Виталий Ким Телеграм-канал
Пять обстрелов и один раненый. Оккупационные войска всю ночь терроризировали Никопольщину "Градами" и тяжелой артиллерией. Больше всего пострадал Никополь. Там оккупанты ранили 59-летнего мужчину. Он находится в больнице в тяжелом состоянии. В городе изуродовано более 30 многоэтажных и частных домов, газопроводы и линии электропередач. Более 2000 семей остались без света. Энергетики уже работают.
Снаряды прилетели и в больницу, детский сад, краеведческий музей, собор, магазины, на рынок, фабрику и почту. В Марганецкой громаде люди во время обстрела не пострадали. Масштабы разрушений выясняются. В других районах ночь с тревогой, без вражеских атак и на эту минуту спокойно.
Зафиксированы массированные обстрелы Николаева 8 ракетами типа С-300. Есть попадание в пятиэтажный жилой дом, два верхних этажа разрушены, остальные – под завалами. На месте работают спасатели. Из-под завалов достали 11-летнего мальчика. Ребенок провел там 6 часов. Сейчас ему оказывается медпомощь. Продолжаются поиски еще 7 человек. Ведутся поиски еще одного человека.
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