  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Игрок Днепра-1 выбыл до конца сезона из-за тяжелой травмы
В тренде

Игрок Днепра-1 выбыл до конца сезона из-за тяжелой травмы

Общие новости
(1 голосов)

Здоровья!

Игрок Днепра-1 выбыл до конца сезона из-за тяжелой травмы

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Защитник "Днепра-1" Валерий Лучкевич выбыл до конца сезона из-за травмы крестообразных связок колена. Об этом сообщает телеграмм-канал "Причал".

Игрок уже перенес операцию. Теперь его ожидает долгое восстановление.

Отметим, что Лучкевич травмировался в матче третьего тура группового этапа Лиги Конференций против “Вадуца”. Тогда он вышел из скамейки для запасных во втором тайме и через четыре минуты был заменен из-за повреждений.

Этот поединок против команды из Лихтенштейна стал для Валерия первым официальным с декабря прошлого года. До этого защитнику играть на полную мешали травмы.

Отметим, что контракт 26-летнего игрока рассчитан с “Днепром-1” как раз до конца текущего сезона.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Валерий Лучкевич СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Причал

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде