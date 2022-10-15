Игрок Днепра-1 выбыл до конца сезона из-за тяжелой травмы
Здоровья!
Фото: СК Днепр-1
Защитник "Днепра-1" Валерий Лучкевич выбыл до конца сезона из-за травмы крестообразных связок колена. Об этом сообщает телеграмм-канал "Причал".
Игрок уже перенес операцию. Теперь его ожидает долгое восстановление.
Отметим, что Лучкевич травмировался в матче третьего тура группового этапа Лиги Конференций против “Вадуца”. Тогда он вышел из скамейки для запасных во втором тайме и через четыре минуты был заменен из-за повреждений.
Этот поединок против команды из Лихтенштейна стал для Валерия первым официальным с декабря прошлого года. До этого защитнику играть на полную мешали травмы.
Отметим, что контракт 26-летнего игрока рассчитан с “Днепром-1” как раз до конца текущего сезона.
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