Гайдай: В Рубежном кадыровцы выселяют местных жителей из домов, чтобы там жили их офицеры

Россияне продолжают минировать все вдоль линии фронта: мосты, дороги, здания, в частности, имеем информацию, что уже проходят подъездные дороги в сторону Сватового и Кременной. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай:

"Чеченцы в Рубежном выселяют местных жителей из их жилищ, чтобы там жили их офицеры. Наводку на красивые дома дают коллаборанты.

Из-за страха, кадыровцы постоянно меняют жилье", - сказал чиновник.

Гайдай добавил, что километры окопов с бетонными кубами, которые сделали решисты, не помогут им при наступлении ВСУ, для наших военных это не преграда.

Кроме этого, стало известно, что СБУ недавно разоблачила в Луганской области 30 коллаборантов.