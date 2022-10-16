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Стаховский: Такое впечатление, что Гиркина будут искать на территории России

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Даешь миллион за голову

Стаховский: Такое впечатление, что Гиркина будут искать на территории России

Фото: instagram.com/stako_s

UA-Футбол
Новина українською

Украинский теннисист Сергей Стаховский прокомментировал народный сбор средств за главу российского террориста гиркина.

"Здесь люди хотят приобщиться деньгами… У меня такое впечатление, что такими темпами его будут искать и на территории эрефии…

Так у меня там еще 10 тысяч долларов люди хотят докинуть" – написал он на своей странице в Твиттер.

Напомним, Марта Костюк выступит на престижном турнире в Мексике.

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В статье: Сергей Стаховский
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