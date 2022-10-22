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Гайдай: Украинская артиллерия разрушила россиянам в Луганской области логистику

Общие новости
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Вражеская артиллерия начала работать хуже

Гайдай: Украинская артиллерия разрушила россиянам в Луганской области логистику

Рада

Новина українською

В Луганской области тотальное преимущество россиян в артиллерии закончилось из-за разрушения логистики подвоза боекомплектов. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Он отметил, что до этого четыре месяца ВСУ ощущали тотальное преимущество россиян в артиллерии, обстрелы продолжались круглосуточно.

"Сейчас ситуация изменилась к лучшему, намного. Потому что четкая работа наших артиллеристов разрушила им логистику подвоза боекомплекта, уничтожили склады с боекомплектами. Это не говорит о том, что у них совсем нет снарядов, но логистика гораздо хуже", - сказал он.

В то же время, в украинских военных артиллерии стало больше, и она поражает гораздо точнее.

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В статье: война с россией Сергей Гайдай
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