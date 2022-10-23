Двигатели, выпущенные компанией экс-владельца запорожского Металлурга, нашли в российских вертолетах
Бизнесмен арестован
Фото: Слово і Діло
Почетный президент компании "Мотор Сич", экс-нардеп и Герой Украины Вячеслав Богуслаев арестован СБУ в Запорожье. Его подозревают в незаконной поставке товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.
На данный момент бизнесмену объявлено подозрение в коллаборации и пособничестве государству агрессору. По материалам следствия, он действовал в сговоре с приближенными к Кремлю представителями российской корпорации "Ростех", являющейся одним из главных производителей вооружений для вооруженных сил россии.
Злоумышленники наладили транснациональные каналы незаконной поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в страну-агрессор.
Полученную продукцию оккупанты использовали для производства и ремонта российских ударных вертолетов Ми-8АМТШ-ВН "Сапсан"; КА-52 "Аллигатор"; Ми-28Н "Ночной охотник".
Установлено, что соответствующие образцы армейской авиации захватчики массово применяли для полномасштабного вторжения в Украину.
Ранее Богуслаев был владельцем запорожского ФК "Металлург", обанкротившегося и расформированного в 2015 году.
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