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Козловский: Какое отношение к ЧМ-2030 имеет Павелко? Это заслуга Зеленского

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Очередные скандальные откровения президента Руха

Козловский: Какое отношение к ЧМ-2030 имеет Павелко? Это заслуга Зеленского

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Президент "Руха" Григорий Козловский нивелировал заслуги президента УАФ Андрея Павелко в том, что что Украина присоединилась к совместной заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030.

"Андрей Васильевич имеет такое же отношение к чемпионату мира, как я к Марсу. Мы надеемся, что чемпионат мира будет привезен в эту страну благодаря одному человеку – нашему президенту Владимиру Зеленскому.

Это его личный контакт. Это после его разговора с Чеферином у нас есть большой шанс получить чемпионат мира.

Какое отношение к ЧМ имеет Павелко? Они только рассказывают, что работают, но даже фотографию по-человечески сделать не могут. Как и к финалу ЛЧ. Это что, Павелко нам его привез? Эти финты, которые делал Павелко 7-8 лет, сейчас уже не пройдут", - сказал Козловский.

Напомним, что Украина, Испания и Португалия подали совместную заявку на проведение ЧМ-2030. Федерация футбола Португалии и Королевская федерация футбола Испании привлекли Украину к заявке на проведение турнира.

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В статье: Андрей Павелко Рух (Львов) Григорий Козловский Владимир Зеленский УАФ
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Источник:
Ruh TV

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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
24.10.2022 в 18:36
Заслуга зелебобіка це війна. Павелко це холуй його.
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