Козловский: Какое отношение к ЧМ-2030 имеет Павелко? Это заслуга Зеленского
Очередные скандальные откровения президента Руха
Президент "Руха" Григорий Козловский нивелировал заслуги президента УАФ Андрея Павелко в том, что что
"Андрей Васильевич имеет такое же отношение к чемпионату мира, как я к Марсу. Мы надеемся, что чемпионат мира будет привезен в эту страну благодаря одному человеку – нашему президенту Владимиру Зеленскому.
Это его личный контакт. Это после его разговора с Чеферином у нас есть большой шанс получить чемпионат мира.
Какое отношение к ЧМ имеет Павелко? Они только рассказывают, что работают, но даже фотографию по-человечески сделать не могут. Как и к финалу ЛЧ. Это что, Павелко нам его привез? Эти финты, которые делал Павелко 7-8 лет, сейчас уже не пройдут", - сказал Козловский.
Напомним, что Украина, Испания и Португалия подали совместную заявку на проведение ЧМ-2030. Федерация футбола Португалии и Королевская федерация футбола Испании привлекли Украину к заявке на проведение турнира.
Популярное сейчас
- Моуриньо: Поздравляю Наполи с незаслуженной победой
- Почти 500 оккупантов и минус радиолокационная станция. Генштаб – о потерях россиян за 23.10
- "На воре и шапка горит". Резников: Украина требует соблюдения 4-го пункта Будапештского меморандума
- Израиль уничтожил завод по сборке иранских дронов
- Kalush Orchestra и The Rasmus перепели легендарный хит финской рок-группы. ВИДЕО
- Готова покорять мир: Свитолина вместе с новорожденной дочкой отправилась домой