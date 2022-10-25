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"Отдельная благодарность Безусу и "Фоззи". Зозуля передал ВСУ эвакомобиль

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Он поможет эвакуировать раненых из горячих точек

"Отдельная благодарность Безусу и "Фоззи". Зозуля передал ВСУ эвакомобиль

Фото: фейсбук Романа Зозулі

Новина українською

Экс-нападающий сборной Украины Роман Зозуля сообщил о передаче очередного автомобиля нашим военным.

"Наш проект "Народный Мед-Эвак" зарекомендовал себя как один из лучших способов эвакуации раненых из горячих точек. Благодаря своей мобильности ему легче добираться до тех мест, где скорая не проедет.

Сегодня передали уже третье "Мед-Эвак" подразделения "Волки ДаВинчи", под командованием Героя Украины Дмитрия Коцюбайло. Это стало возможным благодаря вашему неравнодушию и донатам.

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Отдельно хочу поблагодарить за финансовую помощь группы ТНМК Александра "Фоззи" Сидоренко и футболиста Романа Безуса, которые закрыли львиную часть расходов на наш реанимобиль. Ребята, вы крутые.

Нет ничего ценнее жизни наших защитников, поэтому мы продолжаем сбор на следующие "Мед-Эваки".

Стоимость одного – 400 тысяч грн.

Присоединяйтесь к нашему проекту и помните: "тот, кто спасает одну жизнь, спасает весь мир". Верю, что вместе мы способны спасти как можно больше жизней наших воинов", – написал Зозуля на своей странице в Facebook.

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Фото: facebook Романа Зозулі
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В статье: Роман Зозуля война с россией
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