"Отдельная благодарность Безусу и "Фоззи". Зозуля передал ВСУ эвакомобиль
Он поможет эвакуировать раненых из горячих точек
Фото: фейсбук Романа Зозулі
Экс-нападающий сборной Украины Роман Зозуля сообщил о передаче очередного автомобиля нашим военным.
"Наш проект "Народный Мед-Эвак" зарекомендовал себя как один из лучших способов эвакуации раненых из горячих точек. Благодаря своей мобильности ему легче добираться до тех мест, где скорая не проедет.
Сегодня передали уже третье "Мед-Эвак" подразделения "Волки ДаВинчи", под командованием Героя Украины Дмитрия Коцюбайло. Это стало возможным благодаря вашему неравнодушию и донатам.Читайте такжеРоман Зозуля: Сейчас мне не до футбола. Я выходил на тренировку и думал об Украине, о ребятах на войне
Отдельно хочу поблагодарить за финансовую помощь группы ТНМК Александра "Фоззи" Сидоренко и футболиста Романа Безуса, которые закрыли львиную часть расходов на наш реанимобиль. Ребята, вы крутые.
Нет ничего ценнее жизни наших защитников, поэтому мы продолжаем сбор на следующие "Мед-Эваки".
Стоимость одного – 400 тысяч грн.
Присоединяйтесь к нашему проекту и помните: "тот, кто спасает одну жизнь, спасает весь мир". Верю, что вместе мы способны спасти как можно больше жизней наших воинов", – написал Зозуля на своей странице в Facebook.
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