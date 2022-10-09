Роман Зозуля: Сейчас мне не до футбола. Я выходил на тренировку и думал об Украине, о ребятах на войне
Также рассказал, хочет ли быть тренером
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский нападающий Роман Зозуля прокомментировал, собирается ли он продолжать футбольную карьеру:
“Тренерскую точно нет, мне не очень нравится быть тренером. С начала полномасштабной войны мне, честно, было не до футбола. Я почитал интервью многих игроков, спортсменов, что они тренируются, чтобы голова немного отвлеклась от всего этого. Я не мог.
Я выходил на тренировку и думал об Украине, о ребятах, после тренировки тоже так думал. Сейчас мне не до футбола. Но, конечно, чем больше я буду играть, тем больше буду помогать”, - сказал Зозуля.
Напомним, что нападающий сейчас находится без клуба. 31 июня этого года у него завершился контракт с "Фуэнлабрадой" и пока новое соглашение он не подписал.
Отметим, что с начала полномасштабного вторжения россии Зозуля провел на поле 185 минут в 10 матчах, отличившись одним голом.
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