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Роман Зозуля: Сейчас мне не до футбола. Я выходил на тренировку и думал об Украине, о ребятах на войне

Наши за границей
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Также рассказал, хочет ли быть тренером

Роман Зозуля: Сейчас мне не до футбола. Я выходил на тренировку и думал об Украине, о ребятах на войне

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский нападающий Роман Зозуля прокомментировал, собирается ли он продолжать футбольную карьеру:

“Тренерскую точно нет, мне не очень нравится быть тренером. С начала полномасштабной войны мне, честно, было не до футбола. Я почитал интервью многих игроков, спортсменов, что они тренируются, чтобы голова немного отвлеклась от всего этого. Я не мог.

Я выходил на тренировку и думал об Украине, о ребятах, после тренировки тоже так думал. Сейчас мне не до футбола. Но, конечно, чем больше я буду играть, тем больше буду помогать”, - сказал Зозуля.

Напомним, что нападающий сейчас находится без клуба. 31 июня этого года у него завершился контракт с "Фуэнлабрадой" и пока новое соглашение он не подписал.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения россии Зозуля провел на поле 185 минут в 10 матчах, отличившись одним голом.

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В статье: Роман Зозуля Фуэнлабрада
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