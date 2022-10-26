Президент Руха передал оборудование и инструменты для 45-й артбригады ВСУ
Григорий Козловский продолжает помогать армии
fcrukh.com
Почетный президент "
Отмечается, что подразделение создано в 2014 году в составе корпуса резерва. Его дислокацию запланировали во Львовской области.
"Наш клуб, как и обещал, в дальнейшем помогает украинским военным. Сейчас наша помощь идет в 45-ку. Мы рады, что уже личный контракт. Есть у нас понимание, что необходимо на передовой. Во время диалога с руководством 45-ки мы получаем четкую месседжу, что именно им нужно", - заявил Григорий Козловский.
По его словам, на фронт отправились оборудование для балансировки колес, шиномонтаж, компрессоры, аккумуляторы для зарядки, инструменты, отбивные молотки и прочее.
"Техника есть, но она часто ломается. Особенно колеса - потому, что на передовой осколки, большое количество железа, надо их менять. Но всегда новые ставить не будешь. Поэтому я искренне благодарен Григорию Козловскому за эту помощь", - сообщил командир 45 артиллерийской бригады Олег Файдюк.
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