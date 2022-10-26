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Президент Руха передал оборудование и инструменты для 45-й артбригады ВСУ

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Григорий Козловский продолжает помогать армии

Президент Руха передал оборудование и инструменты для 45-й артбригады ВСУ

fcrukh.com

Новина українською

Почетный президент "Руха", бизнесмен Григорий Козловский передал помощь 45-й отдельной артиллерийской бригаде – подразделению ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что подразделение создано в 2014 году в составе корпуса резерва. Его дислокацию запланировали во Львовской области.

"Наш клуб, как и обещал, в дальнейшем помогает украинским военным. Сейчас наша помощь идет в 45-ку. Мы рады, что уже личный контракт. Есть у нас понимание, что необходимо на передовой. Во время диалога с руководством 45-ки мы получаем четкую месседжу, что именно им нужно", - заявил Григорий Козловский.

По его словам, на фронт отправились оборудование для балансировки колес, шиномонтаж, компрессоры, аккумуляторы для зарядки, инструменты, отбивные молотки и прочее.

"Техника есть, но она часто ломается. Особенно колеса - потому, что на передовой осколки, большое количество железа, надо их менять. Но всегда новые ставить не будешь. Поэтому я искренне благодарен Григорию Козловскому за эту помощь", - сообщил командир 45 артиллерийской бригады Олег Файдюк.

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В статье: Рух (Львов) Григорий Козловский
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Источник:
ФК Рух

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